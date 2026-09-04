Quasi 200 chili di marijuana ad alto contenuto di Thc erano nascosti all’interno di un sottotetto adibito a serra, nel centro storico di Orotelli.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Orotelli, coordinati dalla Compagnia di Ottana, che alle prime luci dell’alba di martedì hanno arrestato un cinquantenne con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è arrivata al termine di alcuni giorni di accertamenti e di osservazioni a distanza condotte dai militari, che hanno consentito di individuare il locale utilizzato per custodire l’ingente quantitativo di droga. All’interno del sottotetto, i carabinieri hanno trovato la marijuana suddivisa in 11 sacchi e 8 scatoloni, per un peso complessivo di quasi 200 chilogrammi. L’intero quantitativo è stato sequestrato. Particolarmente rilevante, secondo quanto emerso dagli accertamenti, il contenuto di Thc della sostanza. Alcuni campioni sono stati sottoposti ad analisi grazie alla collaborazione specialistica del Ris di Cagliari, che ne ha rilevato l’elevato effetto drogante. Dopo la convalida del Gip del Tribunale di Nuoro il 50enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Le attività dei carabinieri, condotte anche con l’impiego di personale in abiti civili specializzato nell’osservazione e nel mimetismo operativo, sono finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, alla ricerca di persone ricercate e al contrasto delle coltivazioni e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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