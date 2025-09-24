Lunedì notte gli agenti del commissariato di Gavoi lo hanno sorpreso nei pressi di una piantagione di marijuana, in località Elei, nelle campagne di Olzai. L’uomo, un 36enne di Orgosolo, si trovava accanto a circa 3.500 piante in fase di infiorescenza, per un peso complessivo di 5 tonnellate di marijuana, con un livello di Thc venti volte superiore al limite legale consentito. Per questo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini, coordinate dalla pm Sandra Maria Benedetta Picicuto, hanno rivelato che l’arrestato era coinvolto nella gestione della coltivazione, mentre il titolare della piantagione, un altro giovane di Orgosolo, è stato deferito in stato di libertà.

Successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento di circa 230 grammi di infiorescenza di marijuana, motivo per cui anche il fratello dell’arrestato è stato deferito in stato di libertà.

