Trecentocinquanta mila euro per intervenire sulla Sp 33 da parte della Provincia, ma il Comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita” non ci sta e annuncia azioni di protesta con un sit-in che verrà proposto dalle 9,30 alle 19 nella giornata di venerdì 15 settembre.

Da tempo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Basilio Patta sollecitava la Provincia perché procedesse con gli interventi di manutenzione considerata la pericolosità della strada in questione. Cedimenti, dislivelli, principi di frana caratterizzano diversi tratti.

Ieri è stato siglato l’accordo tra il sindaco Patta e il commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente. Per portare avanti gli interventi di manutenzione ordinaria sulla Sp 33 la Provincia ha stanziato appunto 350 mila euro.

«Il Comune di Samugheo, che tanto si è battuto perché si intervenisse in questa strada – spiega il primo cittadino -, su delega della Provincia si accollerà l’onere di effettuare lo studio di fattibilità e la gestione della realizzazione dei lavori». Quindi Patta prosegue: «Questo intervento, che ha lo scopo di mitigare le criticità più marcate dell’unica via di comunicazione tra Barbagia, Mandrolisai e Campidano, mi auguro richiami l’attenzione della politica verso una realtà socio-economica che solo la tenacia delle popolazioni residenti riesce a mantenere viva».

Ma i cittadini avanzano più di una perplessità. Il Comitato ritiene infatti che le quote stanziate dalla Provincia non siano sufficienti e occorrano ben altre azioni per mettere in sicurezza sia la Sp 33 che la Sp39 Bis, ridotte in condizioni disastrose. Per questo ha già avviato una raccolta firme. Il sit-in di venerdì sarà l’occasione pe raccoglierne altre.

«Il Comitato vuole sensibilizzare chi di dovere, affinché si intervenga urgentemente nelle strade provinciali SP 33 dal km 0.00 al km 28,00 ( Fordongianus-Allai-Samugheo-limite Provincia Nuoro) e SP 39 BIS (bivio Siamanna/rotonda - SP 33 al km 4.50), non solo per la sistemazione delle buche, avvallamenti, banchine, protezioni e barriere, ma anche sulla realizzazione della bitumatura di tutta la pavimentazione della sede stradale», sottolineano.

E mostrano più di una perplessità sullo stanziamento di 350mila euro dalla Provincia, messi a disposizione del Comune di Samugheo, affinché effettui lo studio di fattibilità e la gestione dei lavori per la Samugheo-Allai.

Quindi spiegano: «Non va assolutamente bene perché le risorse impegnate sono insufficienti, le criticità stradali non riguardano solo la Samugheo-Allai. E ancora perché sulle strade provinciali è opportuno che intervenga l’Ente proprietario e non altri Enti. Continueremo con la raccolta firme in tutti i paesi del Mandrolisai e per venerdì organizzeremo un sit-in lungo le strade provinciali sopra riportate».

