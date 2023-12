È ancora allerta massima in tutta l’Isola per la tempesta di vento, con raffiche fino a 130 km/h, che sta flagellando non solo le coste da nord a sud.

Nella notte a La Caletta di Siniscola si è sfiorata la tragedia: un tetto è stato sradicato dal forte vento e, dopo un volo di alcuni metri, è precipitato in strada. È accaduto in via Sauro: nessun ferito ma molti danni alle auto parcheggiate. Case scoperchiate, sempre a Siniscola, anche in via Piemonte.

I vigili del fuoco hanno fatto gli straordinari da Porto Torres a Cagliari, passando per Nuorese, Oristanese e Sulcis. Decine gli interventi, soprattutto per alberi spezzati dalla forza del vento.

Nella giornata di ieri non sono mancati incidenti stradali ed enormi disagi nei collegamenti marittimi, sia quelli con lo Stivale che con le isole minori, che hanno registrato forti ritardi e addirittura cancellazioni: le raffiche di vento con mare forza otto e onde alte fino a sette metri hanno sconsigliato la navigazione.

A Cagliari il Comune ha avviato un piano di emergenza per evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza, ordinando la chiusura di parchi e i cimiteri e sottolineando che la situazione di allerta resterà tale fino al termine dell’emergenza. Traffico in tilt al Poetto per la caduta di un lampione sulla carreggiata, mentre nel giardino di una scuola elementare un grosso albero è collassato a terra. A Quartucciu i problemi sono stati soprattutto a carico delle luminarie natalizie. L'albero del parco "Sergio Atzeni", in via Pertini, è caduto sotto le forti raffiche che hanno spazzato anche addobbi e le decorazioni. A Sant'Antioco disagi al traffico per la caduta di un albero nel ponte all'ingresso della cittadina.

Oggi prosegue l’allerta meteo della protezione civile, con la Sardegna che sarà ancora interessata dal forte vento di maestrale, previsto in calo dalla mattinata di domani. «Da domenica 24 dicembre – spiegano i meteorologi – l'anticiclone comincerà a prendere possesso del Mediterraneo e porterà un innalzamento delle temperature sino al 28 dicembre».

