Un grosso pino abbattuto dal forte vento di maestrale isola Sant’Antioco.

L’albero caduto sotto le raffiche che hanno soffiato per tutta la giornata, sfiorando i 100 chilometri orari, ha invaso la Statale 126 vicino al ponte: l’unica via d’accesso via terra è quindi sbarrata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: spetta a loro sfalciare l’imponente chioma per garantire il transito sulla strada che collega il centro abitato con il resto del Sulcis. A dare una mano anche i volontari della Protezione civile della Assosulcis.

