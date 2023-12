Il forte vento di maestrale che sta spazzando la Sardegna con raffiche fino a 130 chilometri orari ha abbattuto un palo della luce in viale Lungomare del Golfo, al Poetto.

Solo per un caso non si sono registrati feriti: l’impianto di illuminazione pubblica è caduto in mezzo alla carreggiata all'altezza dell’ospedale Marino, in direzione Quartu.

Si attende l’intervento della polizia locale per la rimozione: intanto il traffico sta subendo dei rallentamenti.

(Unioneonline/E.Fr.)

