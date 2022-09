Un intervento provvidenziale di rianimazione, e che ha salvato la vita a un uomo colpito da malore in spiaggia.

È accaduto nei giorni scorsi a Orosei, e protagonista del salvataggio è Mariada Perrone, 44enne anestesista originaria di Collepasso, nel Leccese.

Il medico, in vacanza in Sardegna, stava facendo una gita in gommone quando si è accorta che in una caletta c'era un uomo steso con tanta gente attorno: non ci ha quindi pensato due volte e ha chiesto alla persona alla guida del gommone di avvicinarsi.

Una volta giunta a riva la dottoressa, insieme a una soccorritrice, ha quindi fatto manualmente tutte le operazioni necessarie per disostruire le vie respiratorie dell'uomo, colpito da edema polmonare, salvandogli la vita.

Poco dopo l’intervento dell’elisoccorso, e l’uomo, un 60enne, è stato trasferito in ospedale.

