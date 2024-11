Sono stati aperti stamattina a Macomer i cantieri per il piano asfalti, atteso ormai da qualche anno, che riguarda diverse vie della cittadina, per un intervento che vale 500mila euro.

L’intervento rientra a pieno titolo nel progetto denominato "Riqualificazione urbana e rifacimento strade interne".

I lavori di bitumazione sono partiti stamattina da viale Aldo Moro, che costeggia tutto il rione di Santa Maria, nella strada che collega l'ingresso sud di Macomer con l'area industriale di Bonu Trau e Sertinu. Il piano asfalti interessa il centro, (via Carlo Alberto, via Carlo Felice, via Mameli, via XX Settembre, via Sssari, Vico Sassari, via Tigellio, via Corsica, via Regina Margherita e via Satta), la zona nord (corso Umberto, ingresso nord, rotatoria e sottopasso ferroviario), zona viale Aldo Moro (chiesa Santa Maria del Soccorso, , incrocio via Melis), zona viale Gramsci (la stessa via Gramsci, da area Conad fino incrocio via Martiti d'Ungheria).

Il Comune annuncia che durante lo svolgimento degli interventi nei prossimi giorni e settimane, con successive comunicazioni, verranno comunicate le attività che riguardano le altre zone dell'abitato.

Si tratta di un intervento tanto atteso, viste le pessime condizioni delle strade interne.

Il sindaco, Riccardo Uda, parla di un primo finanziamento (500 mila euro), al quale seguiranno altri cospicui finanziamenti per circa 5 milioni di euro, per sistemare l'intera rete viaria cittadina.

© Riproduzione riservata