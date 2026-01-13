Macomer, via ai lavori per la realizzazione della Casa di ComunitàLa nuova struttura dovrebbe essere consegnata nel primo semestre del 2027
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione a Macomer della cosiddetta Casa di Comunità, che sta sorgendo in un'area di 600 metri quadri, tra il poliambulatorio di Nuraghe Ruju e la Rsa, con un investimento di circa un milione e mezzo di euro, finanziati con fondi del Pnrr.
La nuova struttura dovrebbe essere consegnata agli utenti nel primo semestre del 2027. Tutto è mirato a potenziare i servizi sanitari del territorio e dare lo slancio definitivo alla “medicina di prossimità”. L'obiettivo principale della Casa della Comunità è comunque offrire prestazioni e servizi sanitari e sociosanitari di prossimità alla comunità con un'attenzione particolare alla popolazione più anziana e fragile, riducendo così il ricorso improprio alle ospedalizzazioni nei casi non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini.
La struttura trasformerà radicalmente il vecchio poliambulatorio di Nuraghe Ruiu.