Avrà una funzione culturale di alto spessore a livello territoriale, il multisala, con cinema e teatro, con servizi connessi, che il Comune intende creare al posto del centro polivalente di Sertinu. Il tutto rientra in una strategia dell'amministrazione comunale, tendente a valorizzare e utilizzare appieno quella struttura, realizzata negli anni novanta nell'area di Sertinu, dove sorge la piscina, palazzetto dello sport e diverse altre strutture sportive. Una strategia ambiziosa che rientra nei programmi per il rilancio culturale della cittadina. La proposta dell'amministrazione comunale è stata spiegata dagli amministratori comunali durante l'ultima riunione del consiglio comunale.

«L’obiettivo è duplice - è stato detto - prima di tutto occorre trovare una destinazione certa a una struttura finora sottoutilizzata e dare continuità alla programmazione di cinema e teatro che è stato riportato da qualche anno in città». Non solo proiezioni e teatro, ma un polo attivo con bar e spazi per attività culturali collegate. I costi per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile, non ricadranno sul Comune, ma per la gestione si ricorre alla concessione per la valorizzazione. Il comune mette a disposizione la struttura, mentre un partner privato interverrà con fondi propri per il restyling e l’allestimento delle sale. In cambio, il privato otterrà la gestione economica dell’immobile per un numero di anni sufficiente a garantire il rientro dell’investimento.

Una grande opportunità di sviluppo per la maggioranza, che non è però del tutto condivisa dall'opposizione che, con Luca Pirisi ha manifestato dubbi sulla sostenibilità economica dell'operazione. Un progetto strategico legato alla possibilità che il contratto di affitto avviato circa tre anni fa con la proprietà del cine teatro Costantino, venga presto a decadere. Un fatto che potrebbe avere ripercussioni negative, legate all'attività teatrale con il Cedac.

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