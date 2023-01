Lo hanno trovato ormai senza vita, adagiato su un letto, in avanzato stato di decomposizione, in un piccolo appartamento di via Veneto, al centro di Macomer.

Si tratta di un 71enne originario di Sassari, Arnaldo Garau.

Nessuna ferita e nessun segno di colluttazione. Questo fa presumere che si tratti di morte naturale.

L'allarme è scattato stamattina, quando una parrucchiera, che ha il negozio nelle vicinanze, ha sentito il forte odore e ha chiamato le forze dell’ordine.

I carabinieri della compagnia di Macomer, coordinati dal tenente Francesco Colapietra, stanno svolgendo le indagini per far luce sulla vicenda. Devono accertare perché l’uomo si trovasse a Macomer. Si esclude, in ogni caso, la morte violenta.

