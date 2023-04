Rossana Ledda, 56 anni, imprenditrice, dal 2013 vice sindaca di Macomer nello schieramento capeggiato da Antonio Succu, è la candidata sindaca della maggioranza uscente per le elezioni di fine maggio.

«Ho ricevuto sollecitazioni dalla maggioranza e soprattutto dalla società civile - dice Ledda- Stiamo lavorando per costruire una lista competitiva, forti dell'esperienza maturata in 10 anni, con a fianco tante persone esperte ed altrettanti giovani e volti nuovi della politica, per dare un segnale di continuità e allo stesso tempo un segnale forte di cambiamento».

Dalla sua parte, della maggioranza uscente, c'è il sindaco Antonio Succu, l'ex assessore Marco Manus e Dalila Puggioni, ma anche personaggi di spicco della politica locale, quali Gina Falchi e il giovane Umberto Guiso, oltre a giovani di qualità, quali Monica Tolu, Alessia Trogu e Davide Lai. Due, finora le liste civiche contrapposte. Quella capeggiata da Riccardo Uda, 56 anni, avvocato, che conta della presenza di Maria Luisa Muzzu, (candidata sindaco nel 2018) ed esponenti di spicco del mondo dello sport e dell'imprenditoria, quindi Macomer 2030, che ancora dovrà decidere chi sarà candidato sindaco, con Luca Pirisi, economista di 35 anni, Valeria Tola, Azzurra Lochi, Giovanni Cocco e Andrea Scognamillo.

Si tratta di una lista civica progressista, che mira al cambiamento. Entro la prossima settimana si procederà a completare le candidature, con le liste che devono essere consegnate in Comune entro le ore 12 del prossimo 29 aprile.

