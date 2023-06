Il nuovo sindaco, l'avvocato Riccardo Uda, 56 anni, proclamato ufficialmente eletto col 55 per cento dei consensi, pari a 3.123 voti, ha preso possesso dell'ufficio del primo cittadino di Macomer, al primo piano dell'antico palazzo comunale del Corso Umberto, di fronte a Piazza Garibaldi.

L'insediamento vero e proprio è invece rinviato a metà della prossima settimana, presumibilmente la sera del 14 giugno, quando ci sarà anche l'insediamento del nuovo consiglio comunale, quindi la nomina della nuova giunta e dei componenti delle varie commissioni.

«Abbiamo deciso di spostare la data di insediamento per consentire lo svolgimento della festa storica della cittadina, la sagra di Sant'Antoni 'e su Monte, che non voglio assolutamente sminuire - dice il sindaco neo eletto - quello dell'insediamento, invece, deve essere un momento di aggregazione e di socializzazione dell'intera comunità. Nessuno escluso. Sono qui, infatti, per rappresentare e servire la mia cittadina. Non sono interessato quindi al ruolo di potere, ma a quello di servizio, sentimento che anima l'intera maggioranza. A Macomer con amore e devozione».

© Riproduzione riservata