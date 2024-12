La manutenzione e assistenza tecnica porta verso il futuro l’Istituto professionale “E. Amaldi”.

L'istituto, infatti, dal prossimo anno scolastico sarà uno dei primi in Sardegna ad introdurre un nuovo percorso didattico sperimentale, che avrà come obiettivo principale quello di rispondere ad una esigenza, fortemente sentita a livello nazionale, legata alla formazione di tecnici di elevata qualifica professionale tali da poter soddisfare un mercato del lavoro che è, irreversibilmente, sempre più orientato verso l’innovazione non solo tecnologica ma anche nelle competenze di chi l’innovazione dovrà metterla in pratica nei processi produttivi e aziendali.

Il collegio dei docenti dell’Istituto tecnico "S.Satta", al quale l'istituto professionale fa capo, ha approvato il nuovo percorso di studio a partire dal prossimo anno scolastico.

«La novità importante - dice il dirigente scolastico, Massimo De Pau – che rende questo corso sperimentale davvero un’opportunità di grandissimo rilievo per i giovani provenienti, in particolare, dall’ambito territoriale di riferimento della nostra scuola, è il collegamento e la sinergia che si crea con l’ITS, presente e operante a Macomer. L’ITS è una delle cinque realtà di alta formazione presenti in Sardegna che risponde, in modo adeguato ed efficace, all’attuale e, sempre più pressante, richiesta di tecnologi, ossia di tecnici di alta e specifica formazione».

Il coordinatore del progetto, Gian Luca Usai, aggiunge: «Già dal primo anno e per tutti gli anni del corso sarà possibile utilizzare, gli innovativi e tecnologicamente avanzati, nuovi laboratori didattici di cui sarà dotato l’ITS, che saranno messi a disposizione degli allievi per tutta la durata del percorso formativo». Gli insegnanti dell’Istituto Professionale saranno disponibili, fino al termine per le iscrizioni, previsto a fine gennaio, a fornire tutte le informazioni necessarie alle famiglie e ai ragazzi nella sede dell’Istituto in viale Nenni a Macomer, con la prenotazione che può essere effettuata telefonando al 0785/20062.

