Nell'officina del futuro si formano i supertecnici per i motori ibridi ed elettrici. Si tratta dell'officina dei Fratelli Cappai, (Massimo, Fabrizio e Mario), che ha stretto un patto di collaborazione, anche in qualità di socio, con la Fondazione Its efficienza energetica Sardegna, investendo sulla formazione.

L'iniziativa è stata presentata stamattina in una riunione che si è tenuta nella officina, realizzata nella vecchia birreria e l'imbottigliamento di acque minerali. Una grande struttura che è diventa aun'oasi tecnologica, con una ventina di dipendenti.

Alla manifestazione hanno partecipato il presidente dell'Its Sardegna, Sergio Masia, il direttore Antonio Demontis, il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Gian Pietro Arca, il presidente di Confindustria, Giovanni Bitti, il dirigente scolastico dell'istituto tecnico, Massimo De Pau, i fratelli Cappai, esponenti dell'istituto di credito e tecnici operanti nell'officina.

«Una giornata importante - dice il presidente, Sergio Masia - che coincide con la ripartenza dei corsi del nuovo anno formativo, che trova nell'officina dei fratelli Cappai il suo giusto posizionamento, perché l'officina è diventata punto di riferimento nella formazione dei tecnici di motori ibridi ed elettrici. Un fatto che corrisponde alle esigenze delle imprese e dell'economia del territorio».

Massimo Cappai, leader dell'azienda macomerese, aggiunge: «Per trovare il personale adeguato alle nostre esigenze, l'Its è un importante spiraglio. Formiamo personale motivato, che vuole crescere e divetare un supertecnico. Ragazzi che devono diventare protagonisti e crescere assieme all'azienda». Giovanni Bitti di Confindustria: «Fondamentale per l'Its e per le imprese avere la collaborazione di aziende importanti, che collaborano e aiutano a formare i ragazzi». Dello stesso avviso Gian Pietro Arca, presidente dell'Unione dei Comuni: «Stiamo dando una importante opportunità ai giovani, che si formano e crescono con l'azienda. Una soluzione in continua evoluzione che potrebbe diventare un freno allo spopolamento del territorio».

