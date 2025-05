Liti frequenti e un clima sempre più teso in una coppia di Macomer. In diverse occasioni il marito avrebbe offeso e umiliato la moglie, l’avrebbe addirittura picchiata e minacciata. Comportamenti che al 62enne sono costati una condanna a 8 mesi per minacce e danneggiamento.

I fatti denunciati dalla donna risalgono al 2023, quando i rapporti con l’ex marito erano sempre più tesi. L’uomo la insultava costantemente, in alcuni casi l’aveva persino picchiata colpendola sul viso. E ancora le aveva danneggiato l’auto forando uno pneumatico e aveva minacciato di dare fuoco al mezzo.

Da qui la denuncia per maltrattamenti, per cui la pm Sara Ghiani aveva chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi. Il difensore, l’avvocato Luciano Rubattu ha chiesto l’assoluzione per il reato di maltrattamenti e la derubricazione (per i due episodi dell’auto) in minacce e danneggiamento. La giudice Federica Fulgheri ha accolto la tesi della difesa.

