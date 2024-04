L'acqua della rete idrica ancora una volta è stata chiusa senza preavviso. In ampie zone dell'abitato di Macomer dalle otto del mattino manca l'acqua. I disagi sono tanti, soprattutto nel popoloso rione di Santa Maria, ma anche nella zona di Sertinu.

Un disservizio annunciato soltanto attorno alle 10 nel sito ufficiale del Comune, che la gran parte dei cittadini non legge, e parla soltanto di via Olbia, via Einaudi e zone limitrofe. I rubinetti, invece, sono rimasti all'asciutto in tutto il rione di Santa Maria, la parte alta di Bonu Trau e Sertinu. Tre quartieri popolosi, che dovranno subire il disservizio per l'intera giornata.

Un problema che nasce nell'ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica cittadina, per mettere in esercizio la nuova condotta. L'intervento dell'impresa che sta realizzando i lavori parla di sospensione dell'erogazione dell'acqua per il tempo necessario all'esecuzione dei collegamenti, quindi dalle 8 del mattino fino alle 18. Tante le proteste, anche perché le interruzioni ormai sono diventate frequenti e non tutti i cittadini posseggono una riserva idrica e un autoclave.

