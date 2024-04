Un diverbio, pare per futili motivi, ha rischiato di finire in tragedia a Macomer. Due studenti delle scuole superiori si sono affrontati: prima le parole, poi una rissa, infine è spuntato il coltello. Un fendente ha colpito uno dei due contendenti.

Teatro dello scontro il circuito della pineta Albano, di fronte all'istituto Ipsa e al liceo. Un episodio maturato sui banchi di scuola, tra due studenti di 14 e 15 anni, uno di Macomer l’altro di un paese della Planargia.

L'accoltellamento è avvenuto nel primo pomeriggio, pare dopo l'ora di lezione. Ad avere la peggio un ragazzo di 15 anni, che è stato ferito alla coscia e soccorso subito da una ambulanza del 118. L’altro adolescente, responsabile del ferimento, è stato rintracciato dagli agenti del commissariato mentre si accingeva a prendere il pullman per far rientro nel suo paese, in Planargia.

Le ferite riportate dal giovane studente non sono gravi, ma resta la gravità dell’episodio, provocato da un diverbio iniziato all'interno della scuola.

© Riproduzione riservata