Tutto è pronto per la grande manifestazione della pace. Si è unito anche il Comune di Macomer, oltre alla diocesi di Alghero-Bosa, alla XXXIX Marcia della Pace, organizzata dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale, in programma domenica pomeriggio a Macomer, con l'incontro nella chiesa della Madonna Missionaria.

C'è una grande mobilitazione e sono attesi i rappresentanti della Regione e le autorità locali, delle associazioni, delle Caritas diocesane e della Caritas Sardegna, del mondo della scuola e del volontariato, sacerdoti, laici e laiche, religiosi e religiose, famiglie e la comunità tutta. Una marcia di ampio respiro per riflettere su come affrontare la spirale di odio che continua e generare conflitti nel mondo ma anche a influire negativamente sulle relazioni tra le persone.

«Abbiamo compreso da tanto tempo che solo disarmando la guerra dentro noi stessi, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, possiamo aspirare a una pace autentica - scrive in un comunicato il comitato promotore - Una pace che sia giustizia anche per la nostra Sardegna, che vive appieno le contraddizioni del mondo occidentale, terra di sperimentazioni belliche, di costruzione di armi, di tentativo continuo di speculazione energetica. Terra dove molte persone non hanno accesso a diritti fondamentali come la salute e l’assistenza sanitaria, il lavoro e una vita dignitosa. È sempre più evidente che i problemi del nostro microcosmo sono legati a quelli del macrocosmo, ed è per questo che è importante per tutti noi riscoprire motivazioni autentiche di impegno civile che non sia estemporaneo, ma radicale e continuato».

La Marcia sarà presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino e alla stessa parteciperanno monsignor Antonello Mura, Presidente della Conferenza Episcopale Sarda e altri vescovi della Sardegna. Il raduno alle 15 di domenica davanti alla chiesa della Madonna Missionaria, dove si terrà una veglia di preghiera, presieduta dal Cardinale Dominique Joseph Mathieu, Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini in Iran. Alle 15.30 partirà la marcia, che seguirà il segente itineraio: via Toscana, Piazza S. Antonio, via Gramsci, via Castelsardo, via Emilio Lussu, viale Pietro Nenni, viale Sant’Antonio, via Umbria, Piazza Italia, via Emilia. Siconcluderà nella chiesa della MAdonna Missionaria.

