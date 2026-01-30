Schianto sulla 131 dcn al bivio per Oniferi: auto fuori strada, passeggeri estratti dalle lamiereL’intervento dei vigili del fuoco, sul posto anche la polizia stradale
Incidente stradale questa sera poco dopo le 20 sulla 131 DCN al km 39, all’altezza del bivio per Oniferi.
Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo della propria auto, andando a sbattere contro il terrapieno a bordo strada.
Immediato l’intervento dei Vigilo del Fuoco del Comando di Nuoro i quali, giunti sul posto, hanno collaborato, in sinergia con i sanitari del 118, ad estrarre dall’auto i passeggeri, rimasti incastrati fra le lamiere.
Sul posto anche la polizia stradale di Nuoro per i rilievi di legge.