Singolare incidente pochi minuti fa nella zona tra viale Resistenza e Viale Repubblica, uno dei tratti più trafficati della città. Una donna ha perso il controllo della sua Toyota subito dopo essere uscita da un supermercato e si è schiantata contro la rotonda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e la polizia locale per gestire la situazione. Secondo le prime ipotesi, alla base dell’incidente potrebbe esserci stato un malore della conducente o un guasto. L’incidente ha causato disagi alla circolazione lungo la zona, con rallentamenti e code temporanee. Non si registrano al momento notizie su feriti gravi.

© Riproduzione riservata