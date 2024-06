La strada di ingresso principale, la ex Carlo Felice, ora di pertinenza della Provincia di Nuoro, che collega Macomer all'area industriale di Tossilo e alla 131 per Cagliari, è chiusa per lavori da una settimana e per ora non si intravedono soluzioni immediate al problema.

Una situazione che diventa drammatica, visti i disagi che sta creando, tanto che alcune imprese che operano a Tossilo chiedono i danni. Una frana, una settimana fa, aveva ostruito il passaggio. Immediatamente è intervenuta la Provincia, chiudendo al traffico quei cinque chilometri e liberando la strada dai massi e terriccio. I vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, hanno però ordinato nuovamente la chiusura della strada per motivi di sicurezza.

La Provincia, che ha programmato un intervento tampone con la messa in opera dei cosiddetti new jersey in cemento, ancora non ha provveduto a riaprire la strada e neanche ad avviare i lavori per creare in quel tratto il senso unico alternato. «Non sarà un intervento definitivo - dice Aldo Demontis, assessore ai Lavori pubblici - ma il senso unico alternato consente almeno di riaprire la strada, indispensabile per i collegamenti».

È evidente che posizionare i new jersey richiede ancora qualche giorno, per cui la strada continuerà a rimanere chiusa forse fino alla prossima settimana. Per la sistemazione definitiva, invece, i tempi si allungano, perché occorre recuperare le risorse necessarie, di cui la Provincia non disporrebbe.

