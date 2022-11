I cittadini che vivono in difficoltà o nella povertà assoluta a Macomer sono oltre 300.

Tra queste tanti anziani, ma anche giovani coppie e bambini. I dati sono della Caritas, che coincidono con quelli dei servizi sociali del Comune.

Lo stesso Comune supporta tante famiglie in difficoltà, le quali si rivolgono ai servizi sociali, che svolge un grande lavoro di ascolto, dando particolare attenzione alle persone e famiglie.

Su 300 utenti, 150 chiedono assistenza economica tramite contributi per spese di locazione e per pagare bollette varie.

Una settantina usufruiscono del voucher alimentare, mentre oltre 80 svolgono servizi a favore della comunità e pagati con i fondi dei servizi sociali.

A numerose famiglie viene garantita l'assistenza in tutte le sue ramificazioni, in particolare alle persone malate, agli anziani e minori, i quali vengono aiutati e garantita la necessaria pratica sportiva.

Oggi, invece, si è mossa la Caritas, con un esercito di volontari, che davanti ai supermercati e market vari hanno fatto la raccolta alimentare. Beni che saranno subito distribuiti alle famiglie e persone in difficoltà economiche di Macomer.

«Tanti chiedono aiuto - dice il parroco padre Mario Pesenti - altri, pur avendo necessità, per dignità non chiedono niente. Noi distribuiamo a tutti indistintamente, senza tanti clamori, ma con spirito cristiano».

Dello stesso avviso Rossana Ledda, assessore ai servizi sociali e commercio: «La situazione per certi versi è drammatica, perché la pandemia e la guerra hanno fatto emergere nuove povertà. Fondamentale quindi il supporto della Caritas e della Croce Rossa, di tanti volontari che si sono messi a disposizione, che non smettono mai di supportare le famiglie misurarsi con le nuove povertà. La cittadina affronta un drammatico periodo di sofferenza delle attività produttive. Nel settore commerciale si registrano serrande chiuse legate alla crisi generale, ma tante altre resistono e offrono tanto all'intero territorio. E' evidente che Macomer non si vuole arrendere».

