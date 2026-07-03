Macomer, dopo il blocco per errore nuovi treni dell'Arst arrivano sui binariI mezzi erano rimasti bloccati in una stazione di servizio della 131 per un disguido
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Dopo due giorni di attesa, parcheggiati in una stazione di servizio sulla 131, i due nuovi treni, provenienti dalla Svizzera, sono finalmente arrivati a destinazione.
Stamattina, i due nuovi e moderni convogli, caricati su appositi camion, hanno attraversato la via centrale della cittadina, con la sicurezza tecnica garatita dalla Polizia Locale, dalle forze dell'ordine e dal personale dell'Arst. All'altezza della stazione i due treni sono stati scaricati e sistemati sui binari.
Si tratta di due moderni treni, diesel ed elettrici, (nel prossimo futuro potranno funzionare anche con l'idrogeno), che entreanno in servizio sulla linea Macomer-Nuoro. Si tratta di convogli della Stadler, progettati per le specifiche esigenze delle ferrovie a scartamento ridotto, che garantiscono elevate prestazioni e migliori standard di comfort per i passeggeri.
L’introduzione di questi mezzi rappresenta il primo passo di un più ampio programma di investimento dell'Arst, che metterà subito in esercizio i nuovi veicoli, destinati a sostituire progressivamente quelli attualmente in esercizio e a modernizzare la flotta della linea. Intanto, come comunica Arst, proseguono le attività di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria e dei sistemi tecnologici. I nuovi mezzi e le nuove tecnologie, miglioreranno complessivamente regolarità, qualità e sicurezza del trasporto sulla tratta tra Macomer e Nuoro.