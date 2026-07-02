Due nuovi treni, provenienti dalla Svizzera, che devono entrare in funzione lungo la linea dell'Arst tra Macomer e Nuoro, da due giorni sono fermi in una stazione di servizio di Tossilo, in attesa di autorizzazioni per poter proseguire, quindi procedere nel centro di Macomer, fino alla stazione ferroviaria dell'Arst, per poter essere scaricati e messi in servizio.

I treni, caricati su due grossi tir, condotti da due autisti che parlano esclusivamente il tedesco, avevano il permesso (sbagliato) dell'Anas e della Città Metropolitana di Cagliari a fermarsi al chilometro 135 dell 131. Per poter proseguire fino al centro di Macomer, servono altre autorizzazioni, quindi la scorta tecnica. La sosta dei due convogli nella stazione di servizio sta creando notevoli disagi per gli automobilisti. Della vicenda si è interessato il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, che ha ottenuto le autorizzazioni necessarie.

Domani mattina i due grossi camion che trasportano i due nuovi treni, attraverseranno il centro abitato e saranno poi scaricati vicino alla stazione ferroviaria dell'Arst.

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