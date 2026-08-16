Presidio questa mattina di carabinieri, polizia e corpo forestale nella pineta di Su Barone per garantire il rispetto del decreto di sequestro preventivo recentemente disposto dalla Procura della Repubblica di Nuoro.

Il sequestro, va precisato, riguarda solo l'accesso e la sosta con veicoli e non la fruizione della pineta, che è garantita a tutti seppur senza il posizionamento stabile di attrezzature da un giorno all'altro che, in caso di assenza dei titolari, verranno rimosse.

La vigilanza ha riguardato tutti gli accessi all'area naturalistica, con l’obiettivo di gestire l'ingente flusso di turisti tipico dei giorni a cavallo di Ferragosto e prevenire efficacemente il fenomeno della sosta selvaggia, soprattutto all'interno dell’area sottoposta a sequestro dove è considerato elevato il rischio incendio.

L'introduzione e il parcheggio di veicoli nell'area sottoposta a sequestro, che coincide con l'intera pineta esclusi gli stalli predisposti per la sosta, rende i trasgressori responsabili di violazione di sigilli, reato con rilevanza penale.

I controlli della forze dell'ordine proseguiranno per tutta la stagione estiva.

(Unioneonline)

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