Sviluppo, crescita e sostegno della filiera brassicola. Tre distretti rurali, quello del Marghine, della Sardegna centro occidentale e quello del Giudicato di Arborea, fanno unione per la valorizzazione della filiera brassicola regionale, quindi favorire l’incontro tra agricoltori, cerealicoltori, maltatori, birrifici artigianali, operatori della ristorazione. Tra gli obiettivi di questa nuova ed importante collaborazione c’è la costituzione di una filiera brassicola regionale.

L'accordo è stato firmato i giorni scorsi dai presidenti dei tre distretti rurali, tra cui Tore Ghisu (sindaco di Borore), per il distretto rurale della Media Valle del Tirso, Pietro Paolo Erbi, per il distretto rurale del Giudicato di Arborea, quindi Paolo Mele, per il distretto rurale della Sardegna centro occidentale. Un accordo che disciplina la collaborazione tra i tre distretti per la realizzazione del progetto “The Rural Beer Tasting Festival”, quale iniziativa pilota finalizzata alla costruzione della filiera brassicola regionale. Una firma dell'accordo che rappresenta un vero e proprio punto di partenza di una collaborazione stabile, aperta a future progettualità comuni nei settori dell’agroalimentare, innovazione, turismo rurale e sviluppo territoriale.

«L’obiettivo - dice Pietro Paolo Erbì - è quello di costruire una sinergia interdistrettuale capace di porre basi solide anche per il futuro delle filiere agricole». Paolo Mele, del distretto della Sardegna centro occidentale: «La firma dell’accordo ha un valore molto importante, è una presa d’atto che mette in luce la necessità di idee condivise da tutti che possano essere fruttuose per il territorio e per le future generazioni».

Tore Ghisu del distretto della Media Valle del Tirso: «I distretti rurali, sempre più braccio operativo dell’assessorato regionale all’agricoltura, sono una risorsa preziosa per tutti i nostri territori, la collaborazione e la sinergia fra distretti, come quella sottoscritta per questo importante accordo, rafforza e valorizza le azioni di sviluppo a beneficio delle aziende e delle produzioni locali».

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