Anche il centro di accoglienza straordinaria "Sicomoro" di via dell'Uguaglianza è finito nel mirino degli agenti della polizia di Stato, in esecuzione di un servizio predisposto dalla questura di Nuoro, per contrastare il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Oltre al centro per i migranti, sono state eseguite diverse perquisizioni.

Si tratta di una operazione condotta dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Macomer, con il supporto del personale dell'ufficio “Controllo del territorio”, della polizia scientifica e con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga della questura di Oristano, il cui contributo ha consentito di estendere e rendere particolarmente incisivi i controlli.

Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta una modica quantità di droga, che è stata immediatamente sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'autorità competente per gli ulteriori accertamenti. Le persone nei cui confronti sono emersi elementi di interesse sono state segnalate alla competente prefettura.

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