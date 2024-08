Da questo pomeriggio è stato chiuso al traffico a Macomer uno dei sottopassaggi ferroviari più importanti, che collega l'ingresso della cittadina con l'altra parte dell'abitato, diviso dalla ferrovia. Si tratta del sottopassaggio di via Toscana, quello vicino al cimitero, che da questo pomeriggio è interessato da urgenti e importanti lavori di manutenzione.

Si dovrà intervenire per rendere efficiente lo scarico delle acque piovane (in occasione di nubifragi quel tratto di strada si allaga facilmente), ma anche per sistemare la pavimentazione e per eliminare una serie di problemi che rendevano difficoltosa la circolazione stradale.

Il traffico proveniente dalla parte sud della cittadina (Nuoro, Cagliari e area industriale di Tossilo) è deviato verso corso Umberto nel rione di Santa Maria, nella strada che collega le zone di Sertinu, Bonu Trau e Scalarba. L'assessore Aldo Demontis non ha potuto dare date precise sulla fine dei lavori.

Si spera che tutto possa essere risolto entro questa settimana. I disagi sono tanti, soprattutto per i turisti di passaggio che non hanno dimestichezza nel traffico di Macomer.

© Riproduzione riservata