"Opererò a fianco delle associazioni, in difesa delle donne, in maniera gratuita". Barbara Demelas, 52 anni, esponente di spicco della Polizia Locale, laurea in scienze giuridiche, ora è iscritta nell'elenco delle associazioni professionali del ministero dello sviluppo economico.

E' con l'Aicis, l'associazione italiana criminologi per l'investigazione e la sicurezza, una associazione di professionisti per rappresentare e garantire le prestazioni professionali del criminologo certificato.

"Presterò gratuitamente la mia opera in particolare nelle associazioni che difendono le donne- dice la neo criminologa- donne che subiscono angherie di ogni genere, insulti e quanto altro". Dal 2006 è assistente della Polizia Locale per l'Unione dei Comuni del Marghine, Barbara Demelas è stata lei stessa vittima di un episodio di violenza, per il quale a breve si celebrerà il processo. E' stata giornalista freelance, volontaria della Croce Rossa Italiana e infermiere volontaria.

"Possono prestare la mia opera di criminologa non solo in Sardegna, ma anche nella penisola e in Europa. Ovviamente continuerò a rimanere nella Polizia Locale, ma sarò sempre a disposizione di tutti".

