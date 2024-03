L'agente della Polizia Locale, Barbara Demelas, dopo 18 anni di servizio svolti nel capoluogo del Marghine e nel territorio, lascia il Comune di Macomer per svolgere una nuova esperienza professionale nel vicino comune di Borore. Stamattina ha salutato il sindaco, gli amministratori comunali e i colleghi e tutta la cittadina. In una cerimonia che si è svolta nell'ufficio del sindaco, Barbara Demelas è stata salutata e ringraziata per il prezioso lavoro svolto in questi 18 anni.

«Lascio per svolgere un nuovo ruolo nell'ambito della Polizia Locale, ma nel vicino Comune di Borore - dice - ringrazio l'intera comunità per questi bellissimi anni. Conserverò nel cuore ognuno di voi e spero di lasciare un bel ricordo personale e professionale».

Barbara Demelas, laureata in criminologia (certificata), prima ancora giornalista freelance, ha iniziato a lavorare proprio nel comune di Macomer, quando ancora c'erano i vigili urbani, per passare poi alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine. «Vado nel Comune di Borore, per continuare questa bella avventura, che per me è motivo di crescita».

