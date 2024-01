In tre distinte aree della cittadina sono stati installati nove particolari cassonetti, per la raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati, grazie ad una convenzione firmata tra il Comune e una società privata. Una iniziativa che ha l'obiettivo principale di incentivare la raccolta differenziata dai rifiuti solidi urbani, senza che il Comune debba sostenere dei costi.

«L'obiettivo - dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo - è quello di ridurre il conferimento di questo tipo di rifiuto nel secco differenziato, diminuendo così i conferimenti e i costi, oltre aumentare la percentuale di raccolta differenziata, che attualmente si attesta attorno al 76 per cento e che contiamo di aumentare ancora entro quest'anno».

Le zone dove sono stati installati i nove cassonetti sono in via Genova (dove si svolge il mercatino rionale del venerdì), accanto al centro storico, nelle vicinanze dello stadio di Scalarba e nell'area di parcheggio prospiciente il vecchio cimitero. Dal 22 al 27 gennaio e dal 29 gennaio fino al 3 febbraio saranno distribuiti i nuovi calendari di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nei locali ex Inps, nella piazza Caduti sul Lavoro, dalle ore 9 fino alle 12 e dalle 15 fino alle 18. Dal 5 febbraio per le utenze domestiche cambierà il ritiro del secco indifferenziato, che dovrà essere conferito non più il lunedì (assieme all'umido ci sarà la plastica) ma il martedì.

