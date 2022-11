Il Forum per la Rinascita di Macomer, la più importante associazione politica della città, sollecita ancora una volta la formazione di una lista unitaria, basata sul confronto e sulla condivisione dei programmi per individuare la miglior candidatura alla carica di sindaco alle elezioni comunali della prossima primavera.

La candidatura con una lista propria di Riccardo Uda, già sindaco della cittadina tra il 2008 e il 2013, ha acceso un dibattito intenso soprattutto tra le forze politiche e associazioni che stanno costruendo una alternativa all'attuale maggioranza, capeggiata da Antonio Succu.

«Il Forum per la Rinascita di Macomer - dice il suo esponente di spicco, Francesco Mossa - esprime rammarico per la fuga in avanti del candidato sindaco Riccardo Uda. Manifesta la preoccupazione che questa candidatura possa in qualche modo agevolare l'attuale maggioranza. In ogni caso il Forum continuerà a lavorare, fin quando ce ne sarà la possibilità, ad una lista unitaria, che si basi prima di tutto sul confronto e sulla condivisione dei programmai di tutto e sul confronto e sulla condivisione degli stessi programmi per individuare la miglior candidatura a a sindaco. Il Forum ritiene non opportuno che la momento vi siano autocandidature».

Un messaggio forte e chiaro indirizzato alle forze politiche, associazioni e movimenti che si sono incontrati ieri sera per trovare una quadra e creare una squadra di valore, quindi la formazione di una lista unitaria, in alternativa all'attuale maggioranza.

Dal canto suo, il sindaco Antonio Succu annuncia ufficialmente la sua non candidatura dopo 10 anni a capo dell'amministrazione comunale. «Dieci anni intensi - dice tra l'altro il sindaco uscente - convinto di aver dato un buon contributo alla cittadina. Questa maggioranza ora sta lavorando per completare il mandato». Nessun commento, invece, sulla candidatura di Riccardo Uda.

