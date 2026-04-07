Macomer, appalto della Provincia per la sistemazione di due importanti strade di accessoPianificato un intervento da oltre tre milioni di euro
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È stata pubblicata la gara d'appalto per la sistemazione di due cruciali strade di accesso alla cittadina. Un intervento di oltre tre milioni di euro, finanziato dalla Provincia, che rappresenta un passo decisivo dopo un lungo periodo di attesa, volto a migliorare la sicurezza e la viabilità del territorio.
Prima dell'estate dovrebbero, (il condizionale è d'obbligo), iniziare i lavori, che interesseranno i sette chilometri della ex Carlo Felice, quindi la strada che collega Macomer con l'area industriale di Tossilo e con la statale 131, all'altezza del bivio di Borore, quindi la provinciale 43, che collega Macomer col monte di Sant'Antonio, la fiera del bestiame e la località turistica di San Leonardo, quindi il Montiferru.
Vista la situazione delle strade, con l'asfalto ormai fatiscente e con la carreggiata costellata da mille insidie, quali buche e autentici crateri, la stessa provincia interverrà subito in entrambe le strade, per la riparazione urgente, grazie ad un investimento di 100 mila euro.