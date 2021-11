Quindici bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di Sa Corte, a Macomer, sono risultati positivi al Covid-19. Con loro anche tre docenti. La notizia è stata divulgata dal sindaco Antonio Succu nel primo pomeriggio di oggi, dopo aver ricevuto una comunicazione dal dirigente scolastico dell'istituto "Giannino Caria".

Si tratta dell'esito dei tamponi eseguiti, per un rilevato caso di positività. Positività quindi che riguarda un’intera sezione della scuola. Si tratta di un plesso frequentato da circa 80 bambini, con undici docenti e 4 collaboratori scolastici. Nella scuola viene erogato il servizio mensa che, seppur mantenendo le cosiddette "bolle", sono presenti anche gli alunni di altre sezioni.

Gli uffici comunali, su disposizione del sindaco, stanno predisponendo un’ordinanza di chiusura temporanea del plesso scolastico di Sa Corte, in via Carducci, oltre tutte le attività in presenza, dopo aver informato la responsabile del servizio di igiene pubblica di Nuoro.

Si procede subito anche alla sanificazione dei locali, al fine di isolare e contenere il più possibile l'alto rischio di contagio.

"Contestualmente - scrive il sindaco - stiamo inviando una richiesta ad Ats Sardegna, igiene pubblica affinché sia tempestivamente verificata la situazione relativa al possibile contagio degli altri bambini, insegnanti e personale della scuola, con attenta verifica dei necessari provvedimenti di quarantene per adulti e bambini, a rischio di contagio".

