Dopo le case vendute a un euro, Ollolai prosegue il suo progetto di ripopolare il paese con agevolazioni per le famiglie residenti e che fanno richiesta di residenza. “Ollolai.Capitale” racchiude una serie di iniziative che sono state portate avanti negli anni scorsi dal Comune. Una prima fase era quella finalizzata alla “rigenerazione urbana” durante la quale sono state assegnate a un euro 13 abitazioni, seguita dalla ristrutturazione di immobili da parte di italiani e stranieri e dalla compravendita a prezzo di mercato a coppie straniere. Del caso si era occupato anche un reality show olandese. Poi si era costituita la cooperativa di comunità, che raggruppa oltre 80 cittadini, professionisti e imprese locali.

Adesso prende il via la seconda fase, composta da azioni, spiega il Comune, “volte all'abbattimento dei costi per l'abitazione principale e a favore dei servizi per le famiglie, i minori e gli anziani”. Il progetto sarà attuato dalla Cooperativa di Comunità Ollolai e prevede l’affitto di abitazioni a un euro (canone mensile); di locali commerciali a un euro (canone mensile); il servizio informativo gratuito e l’assistenza alle pratiche relative all'avvio e realizzazione con i previsti contributi regionali a favore della natalità; bonus bebè triennale, libri di testo gratuiti, contributi al trasporto scolastico, servizi di assistenza scolastica e attività laboratoriali ludico-ricreativi gratuiti; infine servizi gratuiti e a costi simbolici a favore della popolazione anziana.

