Hanno partecipato alla giornata della beneficenza, con la vendita delle arance della salute e altri prodotti, col ricavato devoluto all'Airc. Gli alunni delle seconda media di via Ariosto di Macomer e quelli di Bolotana, si sono distinti in una grande e coinvolgente iniziativa di solidarietà promossa dall'istituto "Giannino Caria", con "A Scuola di Solidarietà", coordinati dalla referente del progetto, la professoressa Lidia Gai. I ragazzi di Macomer e Bolotana, spinti anche dalla volontà di fare la propria parte nel sociale, in occasione della giornata di beneficenza, "Le arance della salute", organizzata insieme ai volontari dell'Airc, sono stati protagonisti nella distribuzione a scuola a Macomer e Bolotana, di alcuni prodotti alimentari, quali le reticelle di arance rosse coltivate in Sardegna, miele al fior d'arancio e marmellata d'arancia. Tutto il ricavato verrà devoluto all'Airc.

"E' stata una giornata veramente costruttiva che è servita ai ragazzi di comprendere prima di tutto i valori del volontariato- dice il dirigente scolastico, Sergio Masia- ho notato come il tema è stato coinvolgente, accolto con entusiasmo dai ragazzi e dai loro familiari". Per la circostanza l'istituto ha invitato a partecipare un oncologo, che con estrema semplicità ha spiegato ai ragazzi cos'è un tumore e come si combatte, attraverso comportamenti corretti e di prevenzione. L'iniziativa ha interessato soprattutto le famiglie degli alunni.

