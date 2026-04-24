Lavori in via Segni, traffico in tilt all’ingresso di NuoroCode e rallentamenti già dalla zona di Pratosardo
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Lunghe code e rallentamenti questa mattina in ingresso a Nuoro, con disagi per gli automobilisti fin dalle prime ore della giornata. La fila parte già dalla zona di Pratosardo, con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati, e rallentati anche nelle rampe di uscita dalla 131 Dcn.
A causare i disagi sono i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Segni, davanti al vecchio centro commerciale, che hanno comportato la deviazione del traffico sulla viabilità attorno al parcheggio della struttura