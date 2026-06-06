L’amministrazione comunale uscente, nel suo ultimo atto, intitola la sala body building della Palestra Comunale alla memoria di Gianstefano Fara, ex Mister Universo, scomparso tragicamente lo scorso 13 marzo.

Una targa commemorativa è stata collocata all'interno della sala, nel corso di una cerimonia, alla presenza degli amministratori uscenti dei familiari di Gianstefano Fara e di tanti amici. L’evento, voluto dall'amministrazione, per ricordare il giovane atleta, precursore nel proprio paese sia di questa disciplina che del sollevamento pesi. L’intitolazione è stata sentita dalla amministrazione come giusta e doverosa per gli alti meriti sportivi conseguiti da Gianstefano, vincitore di vari titoli quali: Mister Italia; Campione Europeo 2011 e Campione Mondiale 2012; Mister Universo 2016.

Durante la cerimonia con visibile commozione hanno preso la parola l’assessora ai Servizi sociali Teresa Loriga che ha ricordato anche alla presenza della squadra locale di pallavolo formata da giovani atlete, l’importanza dello sport come momento di inclusione e stile di vita ricordando i valori sociali che Gianstefano ha saputo esprimere e diffondere.

Sono intervenuti il consigliere comunale Angelo Demuru e infine il sindaco Francesco Caggiari: «Quanto fatto da Gianstefano per la comunità non è stato vano ma è stato un seme che ha germogliato tra quei giovani che oggi raccolgono la sua eredità. Grazie infatti alla associazione sportiva di body building formata dagli amici dell’atleta la sua attività continuerà all’insegna del suo esempio e nel suo ricordo». Hanno concluso il fratello dell'atleta scomparso, Davide, e la sorella suora, Ilaria, dicendo: «La vita vince sempre sulla morte».

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