Con una selezione di produttori e di eccellenze del territorio, il distretto rurale della Media Valle del Tirso, ha partecipato nei giorni scorsi al Grand Table, nelle vicinanze di Bruxelles, a un evento internazionale dedicato al Food&Wine, quindi alla valorizzazione della qualità agroalimentare e della dieta mediterranea. In questa prestigiosa cornice internazionale, il Distretto Rurale Media Valle del Tirso ha portando l’identità, la qualità e la forza della comunità rurale della Sardegna centrale. In tanti hanno preso parte a un’importante occasione di promozione e confronto con operatori, buyer e interlocutori internazionali.

Sono stati presentati diversi prodotti rappresentativi del Distretto, tra cui l'olio, la birra e vini, a conferma del fatto che ogni produzione del territorio può trovare in contesti come questo una concreta occasione di valorizzazione e di apertura verso nuovi mercati. Una internazionalizzazione vera e propria, che non riguarda soltanto le produzioni più note, ma l’intero patrimonio agroalimentare e identitario della Media Valle del Tirso. Nel corso dell’iniziativa è emersa con forza la consapevolezza del valore strategico dei distretti rurali come motore di sviluppo e presidio territoriale.

Il Presidente del Distretto Media valle del Tirso, il sindaco di Borore Salvatore Ghisu, dice: “Se vogliamo vincere la sfida dello spopolamento e pensare ad azioni concrete di sviluppo economico e sociale dobbiamo investire nelle nostre aziende e nel loro futuro". Il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi: "ribadisco la bontà del percorso avviato, richiamando l’importanza dei prodotti di nicchia, del legame con il turismo e della promozione delle eccellenze locali".

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