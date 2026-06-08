L’incidente
08 giugno 2026 alle 19:45aggiornato il 08 giugno 2026 alle 20:14
Moto contro auto a Nuoro, centauro gravissimoÈ stato rianimato per trenta minuti e trasportato d’urgenza in Pronto soccorso
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Gravissimo incidente stradale questa sera a Su Pinu, nel rettilineo che collega Città Giardino e Badu e Carros.
Un motociclista si è scontrato con una Seat. Il centauro è stato rianimato sul posto per circa mezz’ora dai soccorritori ed è stato poi trasportato d’urgenza in Pronto soccorso in condizioni gravissime.
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