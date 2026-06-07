Domenica alle urne per 148 centri dell’isola chiamati all'elezione dei prossimi sindaci e consigli comunali. Diversi gli anziani che non hanno rinunciato a recarsi nei seggi accompagnati dai familiari.

Giovanna Murgia al voto a Seulo

A Seulo, tra le blue zone per l’alto tasso di longevità, “tzia” Giovanna Murgia (100) ha espresso il proprio sostegno all’unica lista in campo campo, che vede ricandidato il sindaco uscente Enrico Murgia. Non è mancato l’augurio di buon lavoro al presidente di seggio Giovanni Murgia e agli scrutatori, fra foto e video che hanno immortalato l’anziana insaccare la propria scheda elettorale.

In contemporanea Ollolai, dove i candidati Salvatore Zedde e Pierpaolo Soro si contendono la guida della comunità. Qui, “tzia” Virginia Carta (96) si è recata alle urne nella prima parte della mattinata.

Virginia Carta al voto a Ollolai

«Il suo - hanno raccontato vari cittadini in coda ai seggi - un esempio di senso civico e attaccamento al proprio paese. Tzia Virginia ha dimostrato come l’impegno verso la comunità non abbia età e come il diritto di voto rappresenti ancora oggi uno strumento prezioso per contribuire al futuro del territorio».

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