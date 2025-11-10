La Caletta, anziano alla guida sfonda un muro con l’auto e finisce in una cartolibreriaL’automobilista per un malore improvviso ha perso il controllo della sua Opel Corsa
Brutto incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a La Caletta.
Un anziano automobilista di Torpè a causa di un malore improvviso ha perso il controllo dell’Opel Corsa su cui viaggiava, finendo con la sua utilitaria all'interno di una cartolibreria dopo aver abbattuto il muro esterno dell'edificio.
Soccorso dall'equipe della croce verde locale, l'uomo se l'è cavata con qualche piccola escoriazione. È stato comunque accompagnato cautelativamente all'ospedale San Francesco di Nuoro per essere sottoposto ad accurati controlli medici.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Siniscola.