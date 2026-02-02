Due feriti (un uomo e una donna), uno grave, e soccorsi complessi per un incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 131, all’altezza di Santa Cristina, in territorio di Paulilatino.

Un’auto che viaggiava in direzione Cagliari. dopo una perdita di controllo, è andata a sbattere contro la massicciata sulla destra della carreggiata.

Sul posto, oltre agli agenti della Stradale di Oristano e ai vigili del fuoco, è arrivata anche un’ambulanza. Ma le condizioni di uno dei coinvolti richiedevano un trasporto urgente in ospedale.

L’elicottero dell’Areus è decollato dalla base di Alghero ma, una volta in zona, non aveva un posto accessibile nel quale atterrare: il medico si è calato sulla Statale con il verricello e il paziente è stato trasferito a Cagliari. L’altro invece è stato portato al San Francesco di Nuoro.

