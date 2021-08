Buone notizie dall’ospedale di Nuoro dove è ricoverato A.M., il 34enne nuorese coinvolto nell’incidente avvenuto ieri a Prato Sardo in cui ha perso la vita il 43enne Francesco Aironi.

Il ferito non è in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione, le moto su cui viaggiavano i due amici sarebbero entrate in collisione. I due centauri sono caduti a terra e per Aironi, di professione autotrasportatore, l’impatto è stato fatale.

I carabinieri del Radiomobile di Nuoro stanno raccogliendo elementi per stabilire la dinamica della tragedia e chiedono quindi a chiunque abbia assistito all’incidente o fosse stato presente nelle fasi immediatamente precedenti di rivolgersi direttamente ai militari per essere sentito come testimone.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata