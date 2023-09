Un incendio divampato stamattina nei piani alti del palazzo Comunale di Bitti ha scatenato la paura degli abitanti del paese che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti Protezione civile e Vigili del fuoco di Nuoro, che hanno domato le fiamme, partite – secondo le prime informazioni – dall'inverter dell'impianto fotovoltaico situato accanto agli spazi che ospitano l'archivio comunale.

I danni subiti riguardano anche numerosi documenti contenuti nell'archivio.

Sono ancora in atto le bonifiche da parte dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del palazzo.

