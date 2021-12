Una donna è rimasta ferita in seguito a un brutto incidente avvenuto al chilometro 6,4 della Statale 389. Si tratta di una 29enne di Fonni che era alla guida di una Fiat Punto in direzione Lanusei.

Per circostanze da accertare la giovane ha perso il controllo della vettura, che è andata a sbattere violentemente contro il muro in calcestruzzo a lato carreggiata.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno provveduto ad estrarre la donna dall’abitacolo, affidandola al personale del 118, per il trasporto in ospedale.

Da quanto si apprende, nella collisione ha riportato numerose contusioni.

Gli uomini del 115 hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.

In azione anche i carabinieri per i rilievi di legge e gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

