La battaglia dei sindaci del Nuorese contro il parco eolico di Gomoretta arriva in Parlamento.

I deputati sardi del centrosinistra hanno infatti depositato una mozione per chiedere al Governo Meloni di revocare l'autorizzazione al progetto concessa dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi.

Con la stessa si chiede a Roma di «non autorizzare altri progetti che possano interferire con l’Einstein Telescope», ovvero l’osservatorio di onde gravitazionali che potrebbe essere realizzato nella zona di Sos Enattos, qualora la Sardegna vincesse la concorrenza della regione olandese del Limburgo, altro sito in lizza per la realizzazione del progetto.

«Einstein Telescope è un'occasione irripetibile per la Sardegna», spiegano i promotori della mozione, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

«L'area di Sos Enattos, a Lula, – aggiungono – è infatti una enorme opportunità per il territorio e per l’Isola tutta. Parliamo di un volume di investimenti da oltre 4,5 miliardi, 36mila posti di lavoro in nove anni, ricadute in ambito industriale nei settori della meccanica di precisione, della sicurezza degli impianti e dell'automazione».

«L'area di Sos Enattos – aggiungono i deputati sardi – è stata individuata proprio grazie all'eccezionale "silenzio" sismico che la caratterizza, ma purtroppo, nel suo ultimo Consiglio dei Ministri, il Governo Draghi ha autorizzato il progetto, che insiste proprio su quei territori ed è del tutto incompatibile con l'osservatorio». Di qui la richiesta di revocare l’autorizzazione.

Il documento impegna inoltre il Governo a sostenere e finanziare adeguatamente la realizzazione dell'osservatorio, così come sta facendo il Governo olandese con la regione del Limburgo, concorrente diretta della Sardegna.

Infine, la mozione propone anche di istituire un Tavolo inter-istituzionale, finalizzato a definire una zona di rispetto in cui non sia possibile installare impianti da energie rinnovabili che possano pregiudicare la realizzazione del progetto Einstein Telescope nell'area di Sos Enattos, ma di agevolarne l'installazione in aree più adeguate.

«Ci sarebbe piaciuto - come annunciato - sottoscrivere una mozione unitaria con colleghe e colleghi di maggioranza, ma dopo una lunga trattativa che ci aveva visti favorevoli a sottoscrivere il loro testo, hanno deciso di depositare il documento senza coinvolgerci», chiosano le deputate e i deputati che hanno sottoscritto la mozione. E concludono: «Confidiamo che questa divisione non infici il risultato finale e che il Governo si impegni perché l'Einstein Telescope venga realizzato in Sardegna».

Nei giorni scorsi della candidatura sarda per ospitare Einstein Telescope ha parlato, a nome del Governo, la ministra per l’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, assicurando «massimo impegno e sostegno» alla candidatura dell’Isola.

