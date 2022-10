Forte e chiara si è levata la voce degli amministratori, chiamati a raccolta dal sindaco di Lula Mario Calia, che stamattina si sono ritrovati nel salone Moreddu, nella piazza principale del paese per dire no ai parchi eolici che dovrebbero sorgere nei territori limitrofi alla miniera dismessa di Sos Enattos, il cui sito è candidato ad ospitare il telescopio di ultima generazione per la misurazione delle onde gravitazionali.

Univoche le dichiarazioni dei sindaci di Posada, Bitti, Siniscola, Orani, Mamoiada, Oniferi, Nuoro, Dorgali presenti in sala insieme a Enrico Calloni in rappresentanza del pool di scienziati che seguono il progetto dell’Einstein Telescope a manifestare solidarietà al sindaco di Lula e al progetto scientifico di importanza internazionale.

Determinati ad opporsi alle multinazionali del vento, i sindaci si sono dati appuntamento a Nuoro per la fine di ottobre dove si terrà un consiglio comunale multiplo, al quale parteciperanno tutte le amministrazioni della provincia di Nuoro, e attraverso un unico ordine del giorno si voterà unanimemente contro i parchi eolici, a sostegno dell’Einstein Telescope.

© Riproduzione riservata