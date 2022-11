«Il Governo metterà il massimo impegno nel sostenere la candidatura italiana per ospitare un futuro osservatorio di onde gravitazionali in Europa, l'Einstein Telescope, per cui competiamo con i Paesi Bassi».

Così la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante un'audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato.

Dopo l’esecutivo guidato da Mario Draghi, dunque, anche il governo di Giorgia Meloni scende in campo affinché il progetto sia realizzato nell’Isola.

«Il sito di Sos Enattos in Sardegna – ha aggiunto Bernini – merita il nostro appoggio istituzionale e diplomatico, perché l'impatto economico e sociale di questo investimento e le prospettive che apre dal punto di vista scientifico possono accompagnare una nuova stagione di sviluppo».

«La sfida di Einstein Telescope – ha concluso Bernini illustrando ai parlamentari le linee guida del suo ministero per la legislatura - incarna l'attenzione per la scienza e la ricerca oltre il PNRR, in una prospettiva ancora più ampia, che ci porta al prossimo decennio. Inoltre, ci mostra quanto la ricerca fondamentale possa cambiare il volto di un territorio».

(Unioneonline/l.f.)

